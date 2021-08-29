متحدث «مرور حائل»: الحركة انسيابية في بداية العام الدراسي الجديد.. ولم نلحظ أي عوائق حتى الآن

محررو المناطق

كشف العقيد هزاع الطيري المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة حائل ومدير شعبة السلامة، تفاصيل حركة المررو في أول صباح بالعام الدراسي الجديد.

وقال الطيري، إن الإدارة قامت بوضع خطة مرورية لاستقبال الطلبة والطالبات، وذلك من خلال نشر جميع الدوريات على المواقع والتقاطعات الحيوية أمام المدارس والميدان الرئيسية.

وأضاف المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة حائل ومدير شعبة السلامة، أن حركة المررو في أول أيام العام الدراسي الجديد تسير بشكل منتظم، والحركة انسيابية ولم نلاحظ أي كثافة أوإعائقة في الحركة حت الآن، لافتًا أن الوضع يسير بشكل سليم دون أي عوائق.