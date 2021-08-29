تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها

محررو المناطق

استقبلت المدراس صباح اليوم الأحد، طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

وتُلزم وزارة التعليم الطلاب بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المُحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي جرى اعتمادها من قبلها، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

وفي هذا الإطار تقدم “المناطق” دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها والتي جاءت كالتالي:ـ

قبل ركوب الحافلة

الانتظار في مكان آمن وبعيد عن الطريق.

عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا.

عدم التزاحم عند الصعود.

داخل الحافلة

عدم إخراج اليد أو الرأس من ناقذة الحافلة.

ربط حزام الأمان في جميع الأوقات.

الالتزام بلبس الكمامة طوال الوقت.

أثناء النزول من الحافلة