احدث الأخبار

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها
أبرز المواد
 الهند تسجل 45 ألف إصابة بكورونا و460 وفاة
دولي
  بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل
أبرز المواد
 برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور سلطنة عُمان
أبرز المواد
 متحدث «مرور حائل»: الحركة انسيابية في بداية العام الدراسي الجديد.. ولم نلحظ أي عوائق حتى الآن
أبرز المواد
 وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقية في أفغانستان
أبرز المواد
 مدرسة الظهران الثانوية تستقبل طلابها في بداية العام الدراسي الجديد بإجراءات استثنائية
أبرز المواد
 لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
 طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تضرب السواحل الغربية
أبرز المواد
 بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية
أبرز المواد
 «عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا
صحة
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها

أبرز المواد
الهند تسجل 45 ألف إصابة بكورونا و460 وفاة

الهند تسجل 45 ألف إصابة بكورونا و460 وفاة

دولي
 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل

 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل

أبرز المواد
برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور سلطنة عُمان

برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور سلطنة عُمان

أبرز المواد

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها
http://almnatiq.net/?p=1018475
محررو المناطق

استقبلت المدراس صباح اليوم الأحد، طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

وتُلزم وزارة التعليم الطلاب بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المُحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي جرى اعتمادها من قبلها، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

وفي هذا الإطار تقدم “المناطق” دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها والتي جاءت كالتالي:ـ 

قبل ركوب الحافلة

  •  الانتظار في مكان آمن  وبعيد عن الطريق.
  • عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا.
  • عدم التزاحم عند الصعود.

داخل الحافلة

  • عدم إخراج اليد أو الرأس من ناقذة الحافلة.
  • ربط حزام الأمان في جميع الأوقات.
  • الالتزام بلبس الكمامة طوال الوقت.

أثناء النزول من الحافلة

  • عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.
  • مغادرة الحافلة بهدوء وتجنب التزاحم.
  • عدم العبور إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الطريق .

روابط ذات صلة

مدرسة الظهران الثانوية تستقبل طلابها في بداية العام الدراسي الجديد بإجراءات استثنائية

مدرسة الظهران الثانوية تستقبل طلابها في بداية العام الدراسي الجديد بإجراءات استثنائية
طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تضرب السواحل الغربية

طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تضرب السواحل الغربية
«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*