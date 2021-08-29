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الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها
الصادرات السعودية غير النفطية
http://almnatiq.net/?p=1018479
المناطق - واس:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن تسجيل صادرات المملكة غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير.

وأشارت الهيئة، إلى أنه في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.

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