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«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1018490
المناطق - الرياض:

قال الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأحد حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجرا.

وتوقع الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهور بعض الغيوم على مرتفعات جازان، بعضها ممطر، مع رياح من متوسطة لشبه قوية «مغبرة» على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع  في تقريره لطقس الأحد، – أول أيام العودة الحضورية للدراسة – غيومًا وسحبًا رعدية ممطرة بعدة مناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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