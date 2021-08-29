«الوطني للأرصاد» ينبه: رياح وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة وتدني مستوى الرؤية

المناطق ـ واس:

تشهد منطقة المدينة المنورة، في حالة الطقس اليوم الأحد، رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بيّن فيه أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أعلن المركز، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد عدة مناطق بالمملكة حالة من الطقس الغير مستقر.

وكشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن وجود سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.