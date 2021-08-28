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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 216 مليونا.. و4 ملايين و 494 ألف وفيات

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 216 مليونا.. و4 ملايين و 494 ألف وفيات
إصابات كورونا حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1018502
المناطق ـ وكالات:

كشفت إحصائية مجمعة حصيلة فيروس كورونا حول العالم منذ بداية الجائحة، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 216 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 16ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 215 مليونا و 985 ألف حالة، والوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 494 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و168 مليون جرعة.

 

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