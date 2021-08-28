احدث الأخبار

دراسة حديثة: ثلاثة عوامل شهيرة تزيد من خطر الإصابة بالخرف
أبرز المواد
 «الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد» ينبه: رياح وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة وتدني مستوى الرؤية
أبرز المواد
 تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. دليل إرشادات السلامة عند ركوب الحافلات المدرسية والنزول منها
أبرز المواد
 الهند تسجل 45 ألف إصابة بكورونا و460 وفاة
دولي
  بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل
أبرز المواد
 برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور سلطنة عُمان
أبرز المواد
 متحدث «مرور حائل»: الحركة انسيابية في بداية العام الدراسي الجديد.. ولم نلحظ أي عوائق حتى الآن
أبرز المواد
 وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقية في أفغانستان
أبرز المواد
 مدرسة الظهران الثانوية تستقبل طلابها في بداية العام الدراسي الجديد بإجراءات استثنائية
أبرز المواد
 لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

دراسة حديثة: ثلاثة عوامل شهيرة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

دراسة حديثة: ثلاثة عوامل شهيرة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

أبرز المواد
«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد
الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

أبرز المواد
«الوطني للأرصاد» ينبه: رياح وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة وتدني مستوى الرؤية

«الوطني للأرصاد» ينبه: رياح وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة وتدني مستوى الرؤية

أبرز المواد

دراسة حديثة: ثلاثة عوامل شهيرة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

دراسة حديثة: ثلاثة عوامل شهيرة تزيد من خطر الإصابة بالخرف
http://almnatiq.net/?p=1018503
المناطق - وكالات:

كشفت  دراسة علمية حديثة، أن واحدا من بين كل 14 شخصًا فوق سن الـ65 عامًا يعاني من الخرف، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص فوق عمر الثمانين.

وأشارت الدراسة، إلى أن العلم حتى الآن لم يكتشف طريقة أو علاجًا يحول دون الإصابة بالخرف، حيث لا يزال العلماء يحاولون فك غموض هذا المرض.

وحددت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Neurology، ثلاث عادات تساهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت الدراسة التي شملت 4164 شخصًا بمتوسط عمر 59 عاما،  أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة زادت من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي حسبما نقلت صحيفة “إكسبريس البريطانية”.

وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45 في المئة مقارنة بغير المدخنين.

وإلى جانب التدخين، لفتت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف.

وتابعت الدراسة أن التغذية السليمة والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في “الحُصين”، وهو تغضن صغير في الدماغ، يستقر أسفل كل من الفصين الصدغيين، ويؤدي دورا مهما في تكوين الذكريات، والتي التي ينتج بها الدماغ خلايا جديدة.

وحذرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم وخصوصا في منتصف العمر، كونه عامل مساعد على الإصابة بالخرف.

ويتسبب ارتفاع ضغط في إتلاف وتضييق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يزيد من فرص التمزق أو الانسداد.

روابط ذات صلة

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*