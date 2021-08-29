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أمانة العاصمة المقدسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوع لإصدار التراخيص

أمانة العاصمة المقدسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوع لإصدار التراخيص
أمانة العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1018524
محررو المناطق

وجهت أمانة العاصمة المقدسة، تحذيرات هامة لأصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرمة، بشأن عدم التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، على أصحاب الأراضي الفضاء من ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي وفقًا للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها.

كما طالبت أصحاب الأراضي الفضاء، بسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان، وضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة مشيرة إلى فرض الغرامات على المخالفين.

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