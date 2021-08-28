«الأرصاد» تكشف حالة طقس الأسبوع الأول من الدراسة.. رياح على هذه المناطق

محررو المناطق

توقع محمد الزهراني محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد بمنطقة الباحة، عن هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق المملكة اليوم الأحد، وفرصة ضعيفة لتكون السحب على المناطق الجنوبية.

وتوقع الباحث خلال مداخلة لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، بأن يكون هناك رياح سطحية نشطة، على منطقة مكة والرياض، والمنطقة الشرقية والشمالية، وكذلك المناطق الجنوبية مع فرصة ضعيفة لتكون السحب الرعدية على منطقة جازان والمناطق الجنوبية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين 40 و24 درجة، على المنطقة الشمالية، وكذلك على مناطق الشرقية والمنطقة الوسطى، نتيجة وجود مرتفع جوي منخفض في الجنوب.