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من أجل عيون مانشستر يونايتد.. رونالدو يتنازل عن 6 ملايين جنيه إسترليني

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من أجل عيون مانشستر يونايتد.. رونالدو يتنازل عن 6 ملايين جنيه إسترليني

من أجل عيون مانشستر يونايتد.. رونالدو يتنازل عن 6 ملايين جنيه إسترليني
كريستيانو رونالدو
http://almnatiq.net/?p=1018536
المناطق ـ وكالات:

أعلن مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي، تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت صحيفة “ميرور”، إلى أن كريستيانو وافق على تخفيض أجره 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد، حيث كانت قيمة عقده مع يوفنتوس 26 مليون إسترليني سنويا.

وسيظل راتب رونالدو مع اليونايتد رغم تخفيضه، أفضل رواتب “الشياطين الحمر”، إذ سيظل متقدما على الحارس ديفيد دي خيا، الذي يكسب 375 ألف إسترليني أسبوعيا وفقا لموقع “سبوتراك” المتخصص بكشف تفاصيل عقود وأجور لاعبي كرة القدم.

 

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