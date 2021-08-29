من أجل عيون مانشستر يونايتد.. رونالدو يتنازل عن 6 ملايين جنيه إسترليني

المناطق ـ وكالات:

أعلن مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي، تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.