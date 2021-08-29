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التعليم: التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية في أول يوم دراسي

التعليم: التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية في أول يوم دراسي
المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري
http://almnatiq.net/?p=1018544
محررو المناطق

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري، عن أجواء بداية العام الدراسي الجديد، في أول يوم حضور للطلاب.

وقالت  الشهري في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن العنوان الأبرز لليوم الأول هو إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وهذا يعكس مدى الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويعطينا إشارة للالتزام المسؤول لدى الجميع داخل المداس.

وأضافت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأحد هو الأول لبدء الدراسة بعد انقطاع فترة طويلة من الحضور إلى المدراس، مشيرة إلى أنه وباهتمام ودعم القيادة الرشيدة حفظها الله، بدأ اليوم العام الدراسي بشكل منتظم وبتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للتحقق من كون المدراس بيئة صحية آمنة.

وأشارت الشهيري، إلى أنه تم التحقق من درجة الحرارة للطلاب قبل دخول المدرسة، ودخولهم الفصول بشكل منظم لضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

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