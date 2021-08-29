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من ضمنها تصحيح الحالة الاجتماعية.. خدمات تعديل البيانات في السجل المدني عبر أبشر

من ضمنها تصحيح الحالة الاجتماعية.. خدمات تعديل البيانات في السجل المدني عبر أبشر
http://almnatiq.net/?p=1018551
محررو المناطق

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني المُتاحة عبر منصة “أبشر” تشمل تعديل المؤهل الدراسي، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال تسجيل الدخول لحساب المُستفيد بمنصة أبشر أفراد، ومن ثم اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

كما أوضحت أن خطوات تعديل البيانات بالسجل المدني مُتاحة عبر منصة “أبشر” والتي تتضمنت: اختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، والضغط على طلب جديد واختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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