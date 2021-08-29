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الأمين العام السابق لحزب الله الإرهابي: الدولة انتهت في لبنان وشارفنا عصر المحميات

الأمين العام السابق لحزب الله الإرهابي: الدولة انتهت في لبنان وشارفنا عصر المحميات
http://almnatiq.net/?p=1018567
محررو المناطق

هاجم الأمين العام السابق لحزب الله الإرهابي “صبحي الطفيلي”، قرار حزب الله الإرهابي باستيراد النفط من إيران إلى لبنان.

وقال الأمين العام السابق لحزب الله الإرهابي، إن هذا القرار إيذانًا من الحزب بأنَّ عصر الدولة انتهى، وشارفنا عصر المحميات، مؤكداً أنّ بيروت أو غيرها بعد رحيل الدولة، ستدخل في عصر المحميات المذهبية والطائفية.

وأضاف الطفيلي، أن حزب الله في ظل غياب الدولة سيكون عاجزاً عن الهيمنة على أكثر من محمية شيعية في الجنوب، بعد التفاهم مع العدو الصهيوني.

وتابع  أن موضوع استهداف سفن أو صهاريج قادمة إلى لبنان، مرتبط بملف التفاوض بين طهران وواشنطن والظاهر أنَّ أمر السفن متفق عليه مع العدو الصهيوني وذلك حسب تصريحه لموقع “وكالة الأنباء المركزية”.

وأشار الطفيلي، إلى أن القطيعة الخارجية أو قل الحصار الخارجي للبنان جاء بعد أن سرق الساسة فيه بقيادة حزب الله البلد وأفسدوه، وأفقروا أهله، وحزب الله جاء اليوم ليستثمر في ظل خراب البلد وحصاره ببناء مشروع محميته الجنوبية بدعم من الكيان الصهيوني.

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