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«مرور المدينة»: تم عمل مسح ميداني تزامنًا مع عودة المدارس لمنع الازدحام

«مرور المدينة»: تم عمل مسح ميداني تزامنًا مع عودة المدارس لمنع الازدحام
http://almnatiq.net/?p=1018585
محررو المناطق

شهدت شوارع المدينة المنورة، اليوم الأحد، -أول أيام العام الدراسي الجديد- سيولة مرورية تامة في جميع الشوارع والميادين الرئيسية وأمام المدارس.

وقال الرائد جمال الصاعدي، المتحدث باسم مرور منطقة المدينة المنورة، إن جمع الشوارع شهدت تواجد مكثف لدوريات المررو في المداخل والمخارج والأحياء وبجوار المجمعات المدرسية والطرق الرئيسة، مشيرًا إلى أن إدارة مرور المدينة قامت بعمل مسح ميداني تزامنًا مع عودة المدارس لمنع الازدحام المروري.

وأضاف الصاعدي، أن إدارة مرور قامت بالتنسيق مع الجامعات وإدارة تعليم المدينة قبل بدء الدراسة لضبط عملية نقل الطلاب بالحافلة المدرسية ولضمان سيرها بسهوله وعدم تعارضها مع دخول الشحانات في أوقاتها المخصصة.

وانطلق العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، وسط عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

ويُعد العام الدراسي الجديد استثنائياً بعد اعتماد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً، مع إنهاء قرابة 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال العامين الماضيين.

 

 

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