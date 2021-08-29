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قائد مركبة يُعرض حياة طفل للخطر بجازان.. و«المرور» يُطيح به (فيديو)

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قائد مركبة يُعرض حياة طفل للخطر بجازان.. و«المرور» يُطيح به (فيديو)

قائد مركبة يُعرض حياة طفل للخطر بجازان.. و«المرور» يُطيح به (فيديو)
قائد مركبة يُعرض حياة طفل للخطر
http://almnatiq.net/?p=1018600
المناطق ـ جازان:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يعرض حياة طفل للخطر أثناء القيادة على أحد طرق محافظة أبوعريش بمنطقة جازان.

 

وأظهر الفيديو، قائد المركبة وهو يتنقل بين مسارين على الطريق فيما يخرج طفل رأسه من أعلى السيارة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

وبيّن المرور، أنه جرى ضبط قائد المركبة المُخالف وتمت إحالته للهيئة المرورية؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات المُقررة في النظام بحقه.

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