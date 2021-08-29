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تنويه مهم من قنصلية المملكة بسيدني للمواطنين

تنويه مهم من قنصلية المملكة بسيدني للمواطنين

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تنويه مهم من قنصلية المملكة بسيدني للمواطنين

تنويه مهم من قنصلية المملكة بسيدني للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=1018613

نشرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني الأسترالية، تنويهًا مهمًا بشأن تمديد فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

ودعت القنصلية في بيان لها اليوم الأحد، الموطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية، لتجنب الوقوع في مخالفتها.

كما طالبت المواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على الرابط المعلن عنها على موقعها الإلكتروني « https://www.nsw.gov.au/covid-19 ».

وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين التواصل مع القنصلية من خلال هاتف الطوارىء لشؤون السعوديين، 0473999119 أو البريد الإلكتروني لشوؤن السعوديين .[email protected]

 

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