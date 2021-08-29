تنويه مهم من قنصلية المملكة بسيدني للمواطنين

نشرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني الأسترالية، تنويهًا مهمًا بشأن تمديد فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

ودعت القنصلية في بيان لها اليوم الأحد، الموطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية، لتجنب الوقوع في مخالفتها.

كما طالبت المواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على الرابط المعلن عنها على موقعها الإلكتروني « https://www.nsw.gov.au/covid-19 ».

وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين التواصل مع القنصلية من خلال هاتف الطوارىء لشؤون السعوديين، 0473999119 أو البريد الإلكتروني لشوؤن السعوديين .[email protected]