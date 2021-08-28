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اكتشفت الفاجعة بعد 35 عامًا.. القضاء يعوض سيدة اكتشفت استبدالها بأخرى أثناء ولادتها

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اكتشفت الفاجعة بعد 35 عامًا.. القضاء يعوض سيدة اكتشفت استبدالها بأخرى أثناء ولادتها

اكتشفت الفاجعة بعد 35 عامًا.. القضاء يعوض سيدة اكتشفت استبدالها بأخرى أثناء ولادتها
ديوان المظالم بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1018618
المناطق ـ مكة المكرمة:

أصدر ديوان المظالم بمكة المكرمة، حكمًا بتأييد حكم صادر من المحكمة العامة بتعويض سيدة عانت من استبدالها قبل 35 عاماً بأخرى وسُلمت لغير أهلها، بمبلغ مالي يصل إلى مليوني ريال.

 

واكتشفت السيدة بعد 35 عاماً من حياتها وفقاً لما أوردت صحيفة “الوطن”، أنها تعيش مع أسرة فقيرة غير أسرتها الحقيقية الثرية، بعدما سلمها المستشفى بالخطأ عند ولادتها لغير أهلها.

 

ورفعت السيدة دعوى إلى المحكمة العامة ضد المستشفى للحصول على حقها وإثبات نسبها لوالدها الحقيقي، بعدما عاشت طيلة السنوات الماضية في معاناة من حياة الأسرة الفقيرة التي تختلف عنها كثيراً في العرق واللون.

 

وقضت المحكمة العامة، بإثبات نسب المُدعية لوالدها الشرعي، مع تصحيح الخطأ الذي تسبب فيه المستشفى وإلزامه بدفع تعويض قدره مليوني ريال للفتاة بسبب وقوع الضرر عليها، قبل أن يؤيد ديوان المظالم في النهاية الحكم.

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