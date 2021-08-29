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محلل عسكري: ميليشيات إيران ردت على مؤتمر بغداد باستهداف قاعدة «العند»

محلل عسكري: ميليشيات إيران ردت على مؤتمر بغداد باستهداف قاعدة «العند»
قاعدة العند الجوية
http://almnatiq.net/?p=1018628
محررو المناطق

قال المحلل العسكري علي ناجي عبيد، إن  الهجوم المزدوج على قاعدة “العند ” اليمنية يؤكد انحياز ميليشيا الحوثي الإرهابية لخيار الحرب.

وأضاف المحلل العسكري في مداخلة على قناة “العربية”، أن الهجوم على قاعدة العند لم يكن المرة الأولى، وذلك لقربها من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حيث ركزت عليها في أكثر من مناسبة، فمنذ عامين تم استهدافها وراح ضحيتها قيادات عسكرية وكثير من الجرحى.

وتابع: “كنا نتوقع أن مؤتمر قمة بغداد سينعكس سلما لكن المليشيات الحوثية الإيرانية أكدت أنها ليست مع أي رسائل سلمية بشكل عام على مستوى المنطقة”.

وتعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن لهجوم صاروخى شنه الحوثى، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

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هجوم صاروخي حوثي على قاعدة العند الجوية باليمن وسقوط قتلى وجرحى

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