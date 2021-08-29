في نقاط.. ضوابط تشغيل المدارس بالعام الدراسي الجديد (فيديوجراف)

محررو المناطق

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد، وسط عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

وتُلزم وزارة التعليم الطلاب بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المُحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي جرى اعتمادها من قبلها، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن جاهزيتها واستعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحددت ضوابط تشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد في عدة نقاط والتي جاءت كالتالي:

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبرتوكلات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة

الطالب فوق الـ 12 عاما ولم يتلق جرعتي لقاح كورونا يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين

تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بعد

تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا

متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي

تخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها

الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمنه عن بعد

تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد

استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لاتحقق التباعد