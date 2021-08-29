مدير تعليم المجمعة: قرار تأجيل احتساب الغياب بالمدارس مُحفز لتلقي الجرعة الثانية (فيديو)

المناطق ـ الرياض:

أكد مدر إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض يوسف الملحم، أن قرار تأجيل احتساب الغياب لمدة أسبوعين يُعد من القرارات الإبجابية والمُحفزة لتلقي الطلاب الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”، مشيراً إلى أنه لاحظ سعادة أولياء الأمور به.

وقال الملحم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الإدارة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، وتجد تعاوناً كبيراً من أولياء الأمور مع بداية الدراسة.

ولفت إلى أنه زار 4 مدارس خلال الساعات الماضية ورصد استقرار الأمور بشكل كبير وسعادة من الطلاب، إلى جانب حماس من المعلمين والإداريين بالمدارس.