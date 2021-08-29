احدث الأخبار

«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»
أبرز المواد
 الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب العميد
أبرز المواد
 توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه
أبرز المواد
 تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه الأطعمة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن توفر فرص وظيفية برتبتي «أستاذ مساعد» و«عميد»
وظائف
 «أمن الطرق»: تطبيق الأنظمة بحق المُخالفين لتعليمات النقل المدرسي
أبرز المواد
 في نقاط.. ضوابط تشغيل المدارس بالعام الدراسي الجديد (فيديوجراف)
فيديو المناطق
 استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب (فيديو) 
أبرز المواد
 مدير تعليم المجمعة: قرار تأجيل احتساب الغياب بالمدارس مُحفز لتلقي الجرعة الثانية (فيديو)
أبرز المواد
 محلل عسكري: ميليشيات إيران ردت على مؤتمر بغداد باستهداف قاعدة «العند»
أبرز المواد
 «6 أنواع».. المملكة تحدد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها
أبرز المواد
 «آبل» تزف بشرى سارة لأصحاب هواتف «iPhone 12»
علوم وتكنولوجيا
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»

«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»

أبرز المواد
الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب العميد

الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب العميد

أبرز المواد
توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه

توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه

أبرز المواد
تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه الأطعمة

تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه الأطعمة

أبرز المواد

مدير تعليم المجمعة: قرار تأجيل احتساب الغياب بالمدارس مُحفز لتلقي الجرعة الثانية (فيديو)

مدير تعليم المجمعة: قرار تأجيل احتساب الغياب بالمدارس مُحفز لتلقي الجرعة الثانية (فيديو)
مدر إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض يوسف الملحم
http://almnatiq.net/?p=1018647
المناطق ـ الرياض:

أكد مدر إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض يوسف الملحم، أن قرار تأجيل احتساب الغياب لمدة أسبوعين يُعد من القرارات الإبجابية والمُحفزة لتلقي الطلاب الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”، مشيراً إلى أنه لاحظ سعادة أولياء الأمور به.

 

وقال الملحم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الإدارة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، وتجد تعاوناً كبيراً من أولياء الأمور مع بداية الدراسة.

 

ولفت إلى أنه زار 4 مدارس خلال الساعات الماضية ورصد استقرار الأمور بشكل كبير وسعادة من الطلاب، إلى جانب حماس من المعلمين والإداريين بالمدارس.

 

روابط ذات صلة

«أمن الطرق»: تطبيق الأنظمة بحق المُخالفين لتعليمات النقل المدرسي

«أمن الطرق»: تطبيق الأنظمة بحق المُخالفين لتعليمات النقل المدرسي
استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب (فيديو) 

استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب (فيديو) 
«التعليم» تكشف أسباب تأجيل الغياب لطلبة الجامعات والتدريب التقني غير مكتملي التحصين (فيديو)

«التعليم» تكشف أسباب تأجيل الغياب لطلبة الجامعات والتدريب التقني غير مكتملي التحصين (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*