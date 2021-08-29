استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب  

المناطق ـ الرياض:

رجح استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة.

وقال مؤمن في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عودة الدراسة الحضورية لتلك المرحلة مُتوقع خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع وجود اتجاه لاعتماد بعض اللقاحات المُضادة لـ”كورونا” لمن هم أقل من 12 عاماً.

وتوقع أن تصل المملكة إلى بر الأمان في مواجهة فيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس.