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استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب  

استشاري يُرجح عودة الحضور للمرحلة الابتدائية قريباً.. ويوضح السبب  
عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية
http://almnatiq.net/?p=1018651
المناطق ـ الرياض:

رجح استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الفترة المقبلة.

 

وقال مؤمن في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عودة الدراسة الحضورية لتلك المرحلة مُتوقع خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع وجود اتجاه لاعتماد بعض اللقاحات المُضادة لـ”كورونا” لمن هم أقل من 12 عاماً.

 

وتوقع أن تصل المملكة إلى بر الأمان في مواجهة فيروس “كورونا” خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس.

 

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