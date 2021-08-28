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تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه  الأطعمة

تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه  الأطعمة
الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=1018653
المناطق - الرياض:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تناول  الأطعمة الفقيرة بالمواد الغذائية لخطرها على الصحة.

وقالت الهيئة، في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إنه يجب تجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية مثل :رقائق البطاطس المقلية وشراب النكتار والمشروبات الغازية.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أنه يجب تجنب تلك الأطعمة لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى افتقارها للمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم لذا يُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان.

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