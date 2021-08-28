«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»

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كشفت المديرية العامة للجوازات، تفاصيل ومميزات ‏خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة ⁧أبشر⁩ أعمال الإلكترونية.

وقالت المديرية العامة للجوازات في بيان لها، اليوم الأحد، إن استخدام هذه الخدمة عبر منصة ⁧أبشر⁩ أعمال الإلكترونية تُسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات⁩، موضحة أن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل، للعمالة التجارية.

وكشفت الجوازات، مميزات الخدمة وهي:” إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، إصدار التأشيرة إلكترونيًا، الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم”، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير هذه الخدمة هو: إدارة بلا ورق، تسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.