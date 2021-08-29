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«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)

«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)
هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند»
http://almnatiq.net/?p=1018696
محررو المناطق

أظهرت مشاهد مروعة من داخل مستشفي ابن خلدون بمحافظة لحج اليمنية، جثثا متفحمة، وصل عددها إلى أكثر من 25، بالإضافة إلى عشرات الجرحى في الهجوم الحوثي الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية.

وبحسب مصادر طبية وعسكرية، فقد ارتفع عدد القتلى في الهجوم الحوثي إلى 30 ، و56 جريحا على الأقل، في حين لا تزال سيارات الإسعاف تنقل مزيدا من الجثث والجرحى إلى المستشفيات.

من جانبه، قال محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس، إن الهجوم نُفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن.

وأضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من ثلاثين و56 جريحا على الأقل، مرجحًا ارتفاع عدد القتلى، لاسيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.

 

 

 

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