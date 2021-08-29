ماذا يجب على الطالب فعله عند عودته من المدرسة

ماذا يجب على الطالب فعله عند عودته من المدرسة؟.. استشاري يوضح

المناطق ـ الرياض:

أوضح استشاري أمراض الباطنة الدكتور صالح الدماس، الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب لدى عودته من المدرسة إلى المنزل.

وبيّن الدماس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجب على الطالب أو الطالبة الاهتمام بالنظافة الشخصية من خلال غسل يديه بالماء والصابون لمدة لا تفل عن 40 إلى 60 ثانية.

ولفت إلى أنه يتطلب عليه التخلص من الكمامة فور وصوله إلى المنزل وعدم لبسها مرة أخرى، مع المحافظة على الإجراءات الوقائية مثل التباعد في حال وجود أي أعراض تنفسية.

ونصح بسرعة توجه الطالب إلى عيادات “تطمن” في حال الشعور بأي أعراض لإجراء الفحص اللازم.