احدث الأخبار

احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة
أبرز المواد
 أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”
أبرز المواد
 «جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)
أبرز المواد
 ماذا يجب على الطالب فعله عند عودته من المدرسة؟.. استشاري يوضح 
أبرز المواد
 لتوفير رعاية اقتصادية.. إطلاق دليل تدريب مرافقي المرضى بالمنازل
أبرز المواد
 «الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»
أبرز المواد
 الروماني كوزمين كونترا يتولى تدريب العميد
أبرز المواد
 توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه
أبرز المواد
 تفتقد المعادن والفيتامينات.. «الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه الأطعمة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن توفر فرص وظيفية برتبتي «أستاذ مساعد» و«عميد»
وظائف
 «أمن الطرق»: تطبيق الأنظمة بحق المُخالفين لتعليمات النقل المدرسي
أبرز المواد
 في نقاط.. ضوابط تشغيل المدارس بالعام الدراسي الجديد (فيديوجراف)
فيديو المناطق
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة

احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة

أبرز المواد
أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

أبرز المواد
«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)

«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)

أبرز المواد
ماذا يجب على الطالب فعله عند عودته من المدرسة؟.. استشاري يوضح 

ماذا يجب على الطالب فعله عند عودته من المدرسة؟.. استشاري يوضح 

أبرز المواد

احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة

احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة
المشروبات الغازية
http://almnatiq.net/?p=1018705
المناطق ـ وكالات:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية، من تناول المشروبات الغازية، إذ لا يتوافر بها أي عناصر غذائية وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والسكريات، موضحة أن المشروبات الغذائية منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم لذلك نصحت بالتقليل منها قدر الإمكان.

وأكدت دراسة نشرت بمجلة “سيركليشن”، أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بظهور مرض السكري من النوع الثاني، لذلك مع كل مشروب كولا يومي، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري. وكذلك تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة الوزن لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، حيث تحتوي علبة واحدة من هذه المشروبات 140 سعرة حرارية، وبالتالي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة الوزن.
كما ذكرت دراسة حديثة نشرت في مجلة “جاما إنترنال ميدسين”، أن الأشخاص الذين يتناولوا المشروبات الغازية بكثرة ، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما شربوا هذه الأنواع من المشروبات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*