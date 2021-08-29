احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة

المناطق ـ وكالات:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية، من تناول المشروبات الغازية، إذ لا يتوافر بها أي عناصر غذائية وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والسكريات، موضحة أن المشروبات الغذائية منخفضة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم لذلك نصحت بالتقليل منها قدر الإمكان.

وأكدت دراسة نشرت بمجلة “سيركليشن”، أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بظهور مرض السكري من النوع الثاني، لذلك مع كل مشروب كولا يومي، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري. وكذلك تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة الوزن لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، حيث تحتوي علبة واحدة من هذه المشروبات 140 سعرة حرارية، وبالتالي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة الوزن.

كما ذكرت دراسة حديثة نشرت في مجلة “جاما إنترنال ميدسين”، أن الأشخاص الذين يتناولوا المشروبات الغازية بكثرة ، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما شربوا هذه الأنواع من المشروبات.