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أمانة جدة توجه تحذيرًا للمنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع

أمانة جدة توجه تحذيرًا للمنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع

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أمانة جدة توجه تحذيرًا للمنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع

أمانة جدة توجه تحذيرًا للمنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع
أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=1018710
محررو المناطق

أعلنت  أمانة محافظة جدة، أن الثلاثاء 31 أغسطس 2021 هو الموعد المقرر لبدء رصد المخالفات على المنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع “QR code”، “رأيك يفرق”، على واجهاتها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، إن “رمز الاستجابة السريعة” يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبين، والمنشآت التجارية، والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، مبيناً أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.

وأضاف أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء، إلى جانب قياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.

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