أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

المناطق ـ الرياض:

حدد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 9 أعراض تُشير إلى الإصابة بمتحور فيروس كورونا “دلتا”.

وتضمنت قائمة الأعراض التي ذكرها المركز، الاحتقان والتهاب الحلق وصعوبة التنفس والسعال، داعياً إلى الانتباه لهذه الأعراض والتعامل معها بجدية عند الإصابة بها.

وجاء في قائمة الأعراض: