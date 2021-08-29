أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

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دلتا
http://almnatiq.net/?p=1018719
المناطق ـ الرياض:

حدد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 9 أعراض تُشير إلى الإصابة بمتحور فيروس كورونا “دلتا”.

 

وتضمنت قائمة الأعراض التي ذكرها المركز، الاحتقان والتهاب الحلق وصعوبة التنفس والسعال، داعياً إلى الانتباه لهذه الأعراض والتعامل معها بجدية عند الإصابة بها.

 

وجاء في قائمة الأعراض:

  • الاحتقان أو سيلان الأنف والتهاب الحلق
  • السعال
  • ضيق وصعوبة في التنفس وألم أو ضغط مستمر في الصدر
  • عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظاً
  • جلد أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون حسب لون البشرة
  • آلام في العضلات أو الجسم
  • الصداع
  • فقدان حاسة التذوق أو الشم
  • مشاكل في الجهاز الهضمي
  • الغثيان أو القيء والإسهال

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