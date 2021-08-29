«الوطني للأرصاد» يٌحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..وهطول أمطار رعدية في تلك المناطق

محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا تحذيرًا اليوم، بشأن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتعرض بعض المناطق خلال الأيام المقبلة إلى هطول أمطار رعدية اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن المناطق التي من المتوقع أن تتعرض إلى هطول الأمطار وهي، ” عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة حيث تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران”.

وكان قد كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن وجود سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.