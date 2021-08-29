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متحدث الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا

متحدث الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا
http://almnatiq.net/?p=1018754

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن حصول الطالب على جرعة ثانية من لقاح كورونا أصبح أمر حتمي بغض النظر عن الإصابة السابقة.

وأوضح “العبد العالي”، أن جرعة واحدة لا تكفي مناعة طبيعية ناتجة عن تعافي سابق، لذلك لابد من استكمال الجرعتين لمواجهة الفيروس، ويلزم الطالب الحصول على الجرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً، وبشكل عام توصية للجميع أن يبادروا بالحصول على الجرعتين لأن فيهم الأمان والسلامة لهم”.

وتابع:” نؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات ورفع مستوى المناعة”. 

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