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الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا
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محررو المناطق

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا 36 مليون جرعة، استفاد منها مختلف شرائح المجتمع.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تعافي 393 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 532,126 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 544.004، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.532 حالة.

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