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محافظة العلا تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية ضخمة

محافظة العلا تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية ضخمة
http://almnatiq.net/?p=1018776

تستضيف محافظة العلا، 4 احتفالات ثقافية وفنية، من بينها حفلات موسيقية دولية، وذلك بدءاً من شهر ديسمبر المقبل.

ونشر حساب “استكشف العلا” على موقع “تويتر” أن الاحتفالات الثقافية تتضمن: فعالية التراث والثقافة التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 12 فبراير2022، وفعالية الفن في الفترة من 13- 26 فبراير.

وتابع الحساب أن هناك فعالية سماء العلا والتي ستقام في الفترة من 27 فبراير وحتى 13 مارس، وفعالية الاستجمام والتأمل من 13 -17 مارس من عام 2022.

وأعلن عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي ستقام في قلب طبيعة العلا الساحرة، من بينها تدشين مسارات مشي و”زيبلاين” جديدة، ومغامرات وتجارب استجمام وتأمل، وعروض تمثيل تاريخية حية، إلى جانب تجارب طعام فريدة.

 

 

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