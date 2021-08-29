احدث الأخبار

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية
منطقة الرياض
 الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد» يٌحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..وهطول أمطار رعدية في تلك المناطق
أبرز المواد
 الصحة: خلط الجرعات يعطي مناعة أقوى لمواجهة التحورات
أبرز المواد
 «الصحة»: مزج اللقاحات مُعتمد بالمملكة.. ومنحنى الحالات الخطرة في تراجع (فيديو)
أهم الاخبار
 3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة
أهم الاخبار
 المتحدث العسكري اليمني: مليشيات الحوثي استخدمت هذه الأسلحة في هجوم قاعدة «العند» الإرهابي
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 4 مُقيمين بالرياض زوروا شهادة فحص كورونا
أبرز المواد
 أمانة جدة توجه تحذيرًا للمنشآت التجارية غير الملتزمة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع
محليات
 8.532 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 احذر من تناولها.. المشروبات الغازية تسبب الوفاة في هذه الحالة
أبرز المواد
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية

منطقة الرياض
الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)

الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)

أبرز المواد
الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا

أبرز المواد
«الوطني للأرصاد» يٌحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..وهطول أمطار رعدية في تلك المناطق

«الوطني للأرصاد» يٌحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..وهطول أمطار رعدية في تلك المناطق

أبرز المواد

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية
http://almnatiq.net/?p=1018781
المناطق ـ الرياض:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية، التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة «جدارة» بتاريخ 25 شوال 1442هـ.

 

ودعت الأمانة، المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل لاستكمال إجراءات التوظيف.

 

وشددت على المقبولين ضرورة اصطحاب أصول الوثائق اللازمة معهم، وهي الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

روابط ذات صلة

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة
الإطاحة بـ 4 مُقيمين بالرياض زوروا شهادة فحص كورونا

الإطاحة بـ 4 مُقيمين بالرياض زوروا شهادة فحص كورونا
جامعة الملك خالد تعلن توفر فرص وظيفية برتبتي «أستاذ مساعد» و«عميد»

جامعة الملك خالد تعلن توفر فرص وظيفية برتبتي «أستاذ مساعد» و«عميد»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*