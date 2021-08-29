«أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية

المناطق ـ الرياض:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية، التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة «جدارة» بتاريخ 25 شوال 1442هـ.

ودعت الأمانة، المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل لاستكمال إجراءات التوظيف.

وشددت على المقبولين ضرورة اصطحاب أصول الوثائق اللازمة معهم، وهي الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.