الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن تبديل أو خلط اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” أمر آمن وفعال ويحدث التنشيط المطلوب لتحقيق المناعة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، حول مستجدات جائحة “كورونا” أن بعض الدراسات أشارت إلى أن هذا التبديل في اللقاحات قد يعطي نتائج أفضل خاصة في التعامل مع المتحورات ومن بينها متحور “دلتا”.

وأشار إلي أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها لكونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة، كما أنها هامة جداً لتحقيق المناعة المجتمعية.