احدث الأخبار

متحدث الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا
أبرز المواد
 خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 
أهم الاخبار
 «الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا
أهم الاخبار
 متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسب المُحصنين بالقطاعين العام والخاص
أبرز المواد
 «الموارد البشرية» تطالب المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 
صحة
 وزير الشؤون الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع سفير اليابان بالمملكة 
أبرز المواد
 «أمانة الرياض» تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الهندسية والإدارية
منطقة الرياض
 الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز الـ 36 مليونا
أبرز المواد
 «الوطني للأرصاد» يٌحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..وهطول أمطار رعدية في تلك المناطق
أبرز المواد
 الصحة: خلط الجرعات يعطي مناعة أقوى لمواجهة التحورات
أبرز المواد
 «الصحة»: مزج اللقاحات مُعتمد بالمملكة.. ومنحنى الحالات الخطرة في تراجع (فيديو)
أهم الاخبار
عاجل

لغير المحصنين بجرعتين.. التعليم: تأجيل احتساب الغياب أسبوعين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني

متحدث الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا

متحدث الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا

أبرز المواد
خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 

خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 

أهم الاخبار
«الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا

«الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا

أهم الاخبار
متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسب المُحصنين بالقطاعين العام والخاص

متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسب المُحصنين بالقطاعين العام والخاص

أبرز المواد

الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)

الصحة: تبديل وخلط لقاحات كورونا «أمر آمن وفعال»  (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018785

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن تبديل أو خلط اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” أمر آمن وفعال ويحدث التنشيط المطلوب لتحقيق المناعة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، حول مستجدات جائحة “كورونا” أن بعض الدراسات أشارت إلى أن هذا التبديل في اللقاحات قد يعطي نتائج أفضل خاصة في التعامل مع المتحورات ومن بينها متحور “دلتا”.

وأشار إلي أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها لكونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة، كما أنها هامة جداً لتحقيق المناعة المجتمعية.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 

خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 
«الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا

«الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا
متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسب المُحصنين بالقطاعين العام والخاص

متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسب المُحصنين بالقطاعين العام والخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*