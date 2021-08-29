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خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 

خلال أسبوع ..23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا 
http://almnatiq.net/?p=1018792

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، 23837 مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ حتى 20 / 1 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8766 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بـ2971، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 2320، ومنطقة مكة المكرمة بـ2178، ومنطقة القصيم بـ1998، ومنطقة حائل بـ1780، ومنطقة الجوف بـ1256، ومنطقة الحدود الشمالية بـ827، ومنطقة تبوك بـ617، ومنطقة جازان بـ419، ومنطقة عسير بـ280، ومنطقة الباحة بـ248، ومنطقة نجران بـ177.

من جانبها، شددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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