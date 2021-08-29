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«الموارد البشرية» تطالب المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 

«الموارد البشرية» تطالب المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 

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«الموارد البشرية» تطالب المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 

«الموارد البشرية» تطالب المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 
http://almnatiq.net/?p=1018796

دعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، جميع المواطنين إلى الإسراع بالمبادرة لتلقي اللقاح وعدم التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف حماد، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة المنعقد اليوم الأحد لمتابعة تطورات فيروس كورونا، أن عدد البلاغات للوزارة للمخالفين للإجراءات الاحترازية بلغ أكثر من 220 ألف بلاغا.

وأشار إلى أن عدد المخالفات التي ضبطتها وزارة الموارد البشرية على منشآت القطاع الخاص أكثر من 8 آلاف مخالفة، مشددا على أنها تقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل منشآت العمل في القطاع الخاص.

 

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