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خلال تفقده مدارس المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد: العام الدراسي استثنائي ويتطلب وعيا كاملا

خلال تفقده مدارس المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد: العام الدراسي استثنائي ويتطلب وعيا كاملا

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خلال تفقده مدارس المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد: العام الدراسي استثنائي ويتطلب وعيا كاملا

خلال تفقده مدارس المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد: العام الدراسي استثنائي ويتطلب وعيا كاملا
http://almnatiq.net/?p=1018803

أجرى الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، العديد من الجولات الميدانية لتفقد مدارس المدينة المنورة للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام، اليوم الأحد، للوقوف على انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المدينة المنورة للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام.

واطلع خلال زيارته لثانوية دار الأبرار على مرافق المدرسة والفصول الدراسية والمعامل، وآليات توزيع الطلاب المحصنين عليها وفق الخطة المعتمدة من وزارة التعليم، والخطة الدراسية المنفذة بالمدرسة وفقاً للمستويات المعتمدة، كما استمع لشرح من مدير التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم عن نظام مسارات المرحلة الثانوية والنظام الجديد للمسارات وآليات تطبيقه.

وهنّأ الأمير سعود بن خالد الفيصل مُعلمي وطلبة ثانوية دار الأبرار وهيئتها الإدارية وعموم منسوبي التعليم في المنطقة ببدء العام الدراسي الجديد، مُثمناً الجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة التعليم بتوجيهات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حاثاً الجميع على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مُشيراً إلى أن هذا العام الدراسي استثنائي ويحتاج من الجميع تعاملاً استثنائياً ووعياً تاماً بهذه المرحلة.

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