«الموارد البشرية»: العمل عن بعد مستمر بعدما حقق نجاحًا كبيرًا

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الأحد، أن العمل عن بعد لا يزال مستمرًا، خاصة بعد أن أثبت نجاحًا كبيرًا خلال جائحة كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن الوزارة أتاحت لجميع الجهات الحكومية الاستفادة من العمل عن بعد، مع تحديد نسبة العاملين بهذا النمط بحد أقصى 25%.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين، يؤكد وعيهم بأهمية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل منشآت العمل بالقطاع الخاص.