هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر

المناطق ـ الرياض:

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، خدمة “التجوال المحلي” التي تهدف بشكل رئيس لاستمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطاة بخدمات الاتصالات في كافة المناطق.

وتمكن الخدمة الجديدة، المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي دون أي رسوم إضافية على المُستخدم.

وأوضحت الهيئة، أن التجوال المحلي يشمل جميع الخدمات منها “الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة”، وذلك في 21 ألف قرية وهجرة بالمملكة مشمولة بخدمات الاتصالات.