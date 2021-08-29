احدث الأخبار

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر
أهم الاخبار
 هل تحد أدوية الكوليسترول من انتشار كورونا؟ دراسة طبية تجيب
أبرز المواد
 بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
أبرز المواد
  «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها
أبرز المواد
 5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد
أبرز المواد
 6 مواطنين يرتكبون 12 جريمة سرقة لمركبات بالرياض.. والشرطة تُطيح بهم
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
دولي
 مشهد يحبس الأنفاس.. ملثمون يختطفون طفلا أمام والدته في مصر (فيديو)
أبرز المواد
 200 ألف طالب وطالبة يستهلون عامهم الدراسي بمدارس تبوك
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة
المناطق
 مسؤول بـ«العدل» يكشف موعد إطلاق البورصة العقارية
أهم الاخبار
عاجل

5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر

أهم الاخبار
هل تحد أدوية الكوليسترول من انتشار كورونا؟ دراسة طبية تجيب

هل تحد أدوية الكوليسترول من انتشار كورونا؟ دراسة طبية تجيب

أبرز المواد
بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب

بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

أبرز المواد

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر
http://almnatiq.net/?p=1018823
المناطق ـ الرياض:

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، خدمة “التجوال المحلي” التي تهدف بشكل رئيس لاستمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطاة بخدمات الاتصالات في كافة المناطق.

 

وتمكن الخدمة الجديدة، المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي دون أي رسوم إضافية على المُستخدم.

 

وأوضحت الهيئة، أن التجوال المحلي يشمل جميع الخدمات منها “الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة”، وذلك في 21 ألف قرية وهجرة بالمملكة مشمولة بخدمات الاتصالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*