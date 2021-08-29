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خلال لقائه مدير مرور المنطقة.. أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الأنظمة المرورية

خلال لقائه مدير مرور المنطقة.. أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الأنظمة المرورية

منطقة تبوك

خلال لقائه مدير مرور المنطقة.. أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الأنظمة المرورية

خلال لقائه مدير مرور المنطقة.. أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الأنظمة المرورية
http://almnatiq.net/?p=1018831
المناطق - تبوك - علي العميري:

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اليوم الأحد، مدير إدارة مرور المنطقة العقيد علي بن مهذل القحطاني، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بالمنطقة.

 

ونوه أمير تبوك إلى جهود إدارة المرور بالمنطقة، وما حظي به القطاع من تطور متواصل بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

 

وشدد على أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.

 

بدوره أكد مدير مرور المنطقة، أن توجيهات أمير تبوك ستكون دافعاً له؛ لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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