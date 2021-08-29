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أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة

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أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=1018834

ثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتعاون مع الجهات الأمنية جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الفرق الميدانية قامت بتنفيذ حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي نتج عنها؛ مصادرة (10) أطنان من الخضروات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تم مصادرتها وإتلافها في نفس الموقع.

 

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