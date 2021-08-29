أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة

ثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات بالتعاون مع الجهات الأمنية جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة؛ وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الفرق الميدانية قامت بتنفيذ حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي نتج عنها؛ مصادرة (10) أطنان من الخضروات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تم مصادرتها وإتلافها في نفس الموقع.