200 ألف طالب وطالبة يستهلون عامهم الدراسي بمدارس تبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري

استقبلت مدارس منطقة تبوك، اليوم الأحد، 91 ألف طالب وطالبة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، في بداية العام الدراسي الجديد والعودة إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي والبالغ عددها 548 مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلاب في المنطقة ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، إلا أن بعض المراحل لا تزال تعمل بنظام التعلم عن بعد.

وفي مرحلة رياض الأطفال والابتدائية، بدأ أكثر من 112 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي عن بعد حتى الوقت المحدد لعودتهم حضورياً وذلك عبر منصة “روضتي” لرياض الأطفال، ومنصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، أن الإدارة رصدت عودة الطلاب والطالبات من خلال اللجان الإشرافية، وانتظامهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً أنه تم العمل على تهيئة جميع المدارس منذ وقت مبكر من خلال لجنة الاستعداد، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة وهيئة وقاية ومتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.

وتمنى مدير تعليم تبوك للجميع عامًا دراسيًا مميزًا وحافلا بالإنجازات في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – والمتابعة المستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية.