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مشهد يحبس الأنفاس.. ملثمون يختطفون طفلا أمام والدته في مصر (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. ملثمون يختطفون طفلا أمام والدته في مصر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018852

في مشهد يحبس الأنفاس، رصدت إحدي الكاميرات عملية خطف، في مدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية شمال مصر، حيث خطف ملثمون طفلاً من والدته، أثناء وقوفها لشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك بالطريق العام.

وقال شهود عيان، إن ملثمين يستقلون سيارة اختطفوا طفلاً يدعى زياد أحمد البحيري، فيما حاولت والدته إنقاذه دون جدوى وكاد الخاطفون يدهسونها.

وعلي الفور تحركت قوة من مديرية أمن الغربية، وكثفت جهودها لضبط الجناة، حيث تبين من كاميرات مراقبة أن الواقعة حدثت أمام بقالة بطريق المحلة – المنصورة.

وتلقي مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغاً من مواطن يدعى أحمد البحيري، يفيد اختطاف نجله زياد البالغ من العمر 8 سنوات من والدته على أيدي مجهولين ملثمين.

 

 

 

 

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