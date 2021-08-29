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 «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها

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 «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها

 «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها
http://almnatiq.net/?p=1018860

أكد الحساب الرسمي للمرور أن هناك حالة واحدة يحق فيها استرجاع قيمة المخالفة المرورية المُعترض عليها آلياً عبر نظام المرور، وذلك بصدور قرار من الهيئة المرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد تلقت سؤلاً من أحد متابعي حسابها الرسمي على “تويتر” حول كيفية استرجاع مبلغ المخالفة المعترض عليها، حيث غرد المتابع موضحًا أن لديه مخالفة وتم الاعتراض عليها، ولديه نقل ملكية، وسيقوم بسداد المخالفة لغرض نقل ملكية، وتم بعد ذلك قبول الاعتراض هل يسترجع مبلغ المخالفة؟

وأجاب “المرور” عن السؤال بالقول: ‏”‎‎مرحباً بك، يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.

 

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