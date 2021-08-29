احدث الأخبار

بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
أبرز المواد
  «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها
أبرز المواد
 5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد
أبرز المواد
 6 مواطنين يرتكبون 12 جريمة سرقة لمركبات بالرياض.. والشرطة تُطيح بهم
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
دولي
 مشهد يحبس الأنفاس.. ملثمون يختطفون طفلا أمام والدته في مصر (فيديو)
أبرز المواد
 200 ألف طالب وطالبة يستهلون عامهم الدراسي بمدارس تبوك
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تضبط ١٠ أطنان أغذية فاسدة
المناطق
 مسؤول بـ«العدل» يكشف موعد إطلاق البورصة العقارية
أهم الاخبار
 خلال تفقده المدارس..أمير المدينة المنورة: العام الدراسي استثنائي ويتطلب وعيا كاملا
أبرز المواد
 خلال لقائه مدير مرور المنطقة.. أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الأنظمة المرورية
منطقة تبوك
عاجل

5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب

بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

أبرز المواد
 «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها

 «المرور» يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المُعترض عليها

أبرز المواد
5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

5 توجيهات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

أبرز المواد

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
http://almnatiq.net/?p=1018861

أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي في بيان له اليوم من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

روابط ذات صلة

«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)

«جثث متفحمة».. مستشفى يمني يمتلئ بضحايا هجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة «العند» (فيديو)
توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه

توفي تحت التعذيب.. مليشيات الحوثي تمنع أسرة مواطن من إلقاء نظرة الوداع عليه
محلل عسكري: ميليشيات إيران ردت على مؤتمر بغداد باستهداف قاعدة «العند»

محلل عسكري: ميليشيات إيران ردت على مؤتمر بغداد باستهداف قاعدة «العند»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*