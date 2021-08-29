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وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
http://almnatiq.net/?p=1018885

أشاد وزير الدولة للشؤون الإسلامية رئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف إلياس جمال بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنها شملت الدول الإسلامية ودول العالم بأسرها باعتراف الداني والقاصي.

جاء ذلك في تصريح  له خلال استقباله وفد المملكة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، المشارك في لقاءات رسمية مع الحكومة المالديفية بشأن ترتيبات افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإسلامي.

وأشار الوزير المالديفي إلى أن المملكة تحمل رسالة عالمية في خدمة الإنسانية جمعاء ونشر السلم والسلام، حيث قامت ببناء هذا الجامع الذي يُعدّ منارة إسلامية شامخة، وتحفة معمارية رائعة في قلب المالديف.

يذكر أن جامع الملك سلمان يتكون من ستة طوابق، ويتسع لأكثر من عشرة آلاف مصلٍ في وقت واحد، ويضم قاعات متعددة الأغراض، ومكتبة عالمية، وقاعة للمؤتمرات، ومركزاً لخدمة القرآن والسنة، وفصولاً دراسية بمساحة 41500 قدم مربع.

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