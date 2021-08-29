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هل تحد أدوية الكوليسترول من انتشار كورونا؟ دراسة طبية تجيب

هل تحد أدوية الكوليسترول من انتشار كورونا؟ دراسة طبية تجيب
http://almnatiq.net/?p=1018889

كشفت دراسة طبية حديثة عن فعالية بعض أدوية علاج الكوليسترول في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في الجامعة العبرية في القدس، إن  عقارا يخفض نسبة الكوليسترول قد يساعد في محاربة إصابات كورونا الشديدة، مشيرة إلى أن “كوفيد-19” يسبب تراكما كبيرا للكوليسترول، مما يؤدي إلى التهاب الخلايا.

وحسب ما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال”، فإن الباحثين ووجدوا، خلال تجاربهم المعملية، أن عقار “فينوفايبرات” الخافض للكوليسترول، والذي يتم تسويقه باسم TriCor، قلل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الدراسة 15 مريضا فقط، مما يعني أنها ما تزال في الحاجة إلى توسيع نطاق التجارب لتأكيد النتائج.

 

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