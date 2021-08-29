بعد تداول فيديوهات للمدارس..مُختص يوضح عقوبة مصوريها من الطلاب

المناطق ـ الرياض:

أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، الإجراء القانوني والعقوبة المتوقعة التي تنتظر الطلاب الذين صوروا مقاطع فيديو لزملائهم في أول أيام الدراسة، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبو راشد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن ما أقدم عليه بعض الطلاب بتصوير زملائهم يدخل في نطاق الجرائم المعلوماتية، ويتم تطبيق العقوبات الواردة بنظام الأحداث عليهم.

ولفت إلى أن العقوبات المتوقعة تبدأ من التوبيخ وتصل إلى الإيقاف لمدة مُحددة في دور الملاحظة، مشيراً إلى أن ذلك يتوقف على قيام أحد أولياء أمور الطلاب الذي جرى تصويرهم بتصعيد الواقعة إلى الشرطة والنيابة والقضاء.

ونوه إلى أن المدارس يمكنها تدارك الأمر عبر تطبيق عقوبات إدارية وإغلاق الموضوع، موضحاً أنه في حال تكرار الواقعة من قبل نفس الطالب تكون العقوبة أشد.