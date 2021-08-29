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«تعزيز التعاون العسكري» محور لقاء رئيس هيئة الأركان ووزير الاستحواذ بكوريا الجنوبية

«تعزيز التعاون العسكري» محور لقاء رئيس هيئة الأركان ووزير الاستحواذ بكوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=1018925

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم وزير إدارة برنامج الاستحواذ بجمهورية كوريا الجنوبية السيد إن هو كانغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، ومناقشة التعاون العسكري الثنائي ، بين المملكة و جمهورية كوريا الجنوبية.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوريا الجنوبية العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.

كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد جون يونغ بارك وعدد كبار ضباط إدارة برنامج الاستحواذ بكوريا الجنوبية.

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