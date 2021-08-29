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التعليم تخصص أكثر من 52 ألف غرفة عزل بالمدارس (فيديو)

التعليم تخصص أكثر من 52 ألف غرفة عزل بالمدارس (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018932

خصصت وزارة التعليم أكثر من 52 ألف غرفة عزل في المدارس لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما أكدت مصادر لقناة العربية، اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن غرف العزل جهزت بأحدث المستلزمات الطبية والمواصفات عالية التقنية بعد تنسيق دار بين وزارتي التعليم والصحة ضمن خطة وقائية تدعوا لحماية الطلاب من تداعيات الفيروس.

وكانت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، قد أعلنت خلال حديثها لبرنامج «mbc في أسبوع»، على قناة «MBC»، أمس السبت، أن وزارة التعليم وفرت كل وسائل تأمين الطلاب وأجهزة قياس الحرارة بالإضافة إلى تجهيز غرف عزل للتعامل مع أي حالة الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا”.

وبدأ، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد حيث العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس بعد غياب 538 يومًا، بالتزامن مع متابعة وزارة التعليم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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